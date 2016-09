11.3.2005 10:00 Evelýna

Gellar, promiň, ale tento článek je strašně jednostraný. Tvým jediným argumentem je ulehčení v utrpení. Podívejme se na to ale jinak. Cose děje s člověkem, který trpí? Mění se, přemýšlí a stává se z něj člověk jiný. Vidí věci jinak, jinak posuzuje a hlavně přestává odsuzovat. Myslíte si, ok, ale na co je to člověku, který umírá?No, tak zaprvé se může usmířit s lidmi okolo, odpustit (kouzlo odpuštění od umírajícího se musí zažít), napravit své svědomí, aby mohl umřít klidně.Nevěříte v NIC po smrti? Pak byste nemuseli věřit ani v prenatálním období tomu, že se narodíte (viz příběh, jak si povídaly dvojčata-hele, věříš v matku? Seš blbej? Nikdo ji nikdy neviděl!).A přikázání nezabiješ-Gellar, když se v něčem nevyznám, tak to nepíšu-zní první pravidlo, který nás na fakultě naučili. Víš proč je pro věřícího jeho utrpení důležité? Protože srkze něj si může "zasloužit" spásu bez utrpení v očistci. Tam je to takto-na zemi zaplatíš desetníkem milionový dluh, ale v očistci je to právě naopak. Na bludné duchy nevěříš? Jsou to duše z očistce, velmi trpící a často taky pěkně agresivní. Já být Tebou, tak si s tím tolik nezahrávám. Je spousta věcí, kterým nerozumíme a kdo jsme, abychom rozhodovali o čase své smrti. Mohla jsi snad rozhodnout o tom, kdy se narodíš? Právo na život Ti bylo dáno, neměla jsi jej sama od sebe.Stejně tak je to se smrtí. I když jsi nevěřící, stejně můžeš je "věřit" že nic po smrti není.