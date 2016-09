7.2.2007 18:49 Lioness

Můj názor ? Každý ať si se sebou dělá co chce - jen to jen jeho věc! Já můžu akorát říct, že když slyším kluky jak si povídají o peelingu, zní to trochu (víc) směšně... Nažehlené čisté oblečení, "svěží dech" a vlasy přehrábnuté prsty naprosto stačí. Jestli někdo má sebevědomí v pr.... a musí to kompenzovat dokonalým vzhledem, pěsťenými a lakovanými nehty a leskem na rty - není to moje starost, ale toho člověka polituji ... Kluk by měl být opravdový chlap, a né pěstěný a rozmazlený frajírek, co má sice nejhezčí výtvor na hlavě ale když vidí myš vyleze na stůl a začne ječet jako puberťačka ...