3.6.2009 12:25 Plech

Návrat na scénuZdravím gympl, je už to nějaký pátek, takže ani neočekávám, že si na nás ještě někdo vzpomene. Dne 19. 1. 2009, jak už asi víte se koná na lodičkách Summerfest, na kterém bude hrát i naše kapela Remise, kapela, jež navazuje na původní gympláckou grupu B.o.D…Takže pokud si někdo na nás vzpomínáte, znáte někoho, kdo studoval na naši alma mater kolem let 2004–2005, chcete si poslechnout něco nového, dejte vědět známým a přijďte.Repertoár se sice změnil, značně přitvrdil, ale taková konstanta, jako je Pepissův zpěv zůstala.Od konce B.o.D. (rok 2006) se změnilo i složení, odešla nám jedna kytara (Grob, nestíhal hrát, pač musel balit holčinya klávesy (Kamil, kterému se nelíbila změna stylu). Tímto všechny zdravíme. V roce 2006 jsme zprovoznili novou zkušebnu , přestěhovali jsme se ze šaten do podzemních katakomb gymnázia přímo pod třídu vedle učebny zeměpisu, kde jsme vydželi až do letošního roku. Museli jsme se rozloučit s prostory naší školy a přestěhovat zkušebnu do Olomouce. Škola potřebovala prostory pro nové třídy ve sklepě. No bylo to možná dobře, protože nás to nakoplo a my se pomalu začínáme probouzet z letargie. Takže všichni, kdo si chtějí připomenout staré časy, nebo chtějí okusit jaké byly, s novou skupinou Remise, novými songy, ale starými členy (Plech- bicí, Špáňa- kytara, Peat- kytara, Pepiss- zpěv a basa), přijďte 19. 6. do parku Božený Němcové, hrajeme od 13:30.