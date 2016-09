5.7.2004 22:15 Gadžo

Nejprve pár poznámek k Reného článku:Nevím, jak dalece "kabinet zástupců" řídí školu namísto "řiditele", každopádně vytýkaná neochota je výstřelem naslepo. V "předsaturnovských dobách" jsem tam sice moc nelezl, nicméně za poslední 3 roky jsem se bezvýjimečně setkal s profesionálním a kladným přístupem - a to nejen vůči mé osobě, ale i vůči známým. Ačkoliv to do konceptu této diskuse vůbec nezapadá, chtěl bych při této příležitosti vyzdvihnout zejména (co se tedy Saturnu týče) poskytování informací p. Kučerou a dávání rozvrhových změn na extra papíře naší redaktorce p. Bajnarem. Jakkoliv to někdo může považovat za samozřejmé, tak bohužel v naší zemi není samozřejmým téměř nic. Dodatečně chci za toto jednání zmíněným zástupcům poděkovat.Dobrý šéf v dobré firmě se za dobrého zaměstnance musí postavit. Pokud se tak nestane, pak je logicky některý z článků špatný. Každý, kdo měl tu čest navštívit hodiny p. Raice, ví své.Zeptám se tedy p. Čeladína, který proti p. Raicovi nešel, jen mu dával najevo své fekální naladění, zda-li ovládá dějepis dobře. Zda-li se domnívá, že by některý jiný ze současných (tedy zbývajících) kantorů dokázal studenty naučit stejně kvalitu i kvantitu. Zda-li považuje osnovy za "OK-věc". Zda-li si myslí, že snažit se naučit studenty, kteří mají zájem s dějepisem dále pracovat (což se u maturantů očekává - ať už při přijímačkách na VŠ, nebo jako součást VŠ studia na různých oborech) je špatné. Pokud vím, tak nematuranti nebyli zdaleka tak zatěžováni jako maturanti, a pokud ti si stěžují, pak mi to zavání masochistickou leností.A nakonec absolventce: Jak všichni dobře víme, tak maturitní zkouška v současné podobě je pohou fraškou, která nedává žádný obraz o schopnostech studenta. Proto taky při přijímačkách na většině VŠ odstupují od započítávání známek ze SŠ. Proto taky není trapné maturovat ze ZSV za tři a snažit se dostat na práva. (Zjm. u TSP v Brně to trapné není vůbec). BTW já mám z ang i z něm u matury za 2, a kdokoliv by z toho vyvozoval, že se oběma jazyky dokážu domluvit stejně dobře (/špatně) by mi byl k smíchu. Pokud René tvou písemku nečetl, pak, jak správně podotýkáš, by ji neměl komentovat. Nicméně tvrdit, že xxxxx ví, je mylný závěr, navíc to není jen tvůj osobní problém - odchod p. Raice zasáhne - ať už bolestně či radostně - několik desítek studentů a studentek.Možná že právě bezprostřední interakce stály za velmi špatnými vztahy naší třídy (VIII.B) s některými kantory (u jiných zase naopak), každopádně srovnání s bodnutím dýky do zad mi vzhledem k načasování "tvé akce" připadá naprosto dokonalé.