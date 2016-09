22.6.2009 12:12 spectre

Cez beedies.net som mal do 2–3 týždňov beediesky domaLenže…Prišla pozvánka na preclievaciu poštu. Cez pracovnú dobu – cesta na poštu, otvorili balík, chceli faktúru. V balíku žiadna… Holt – India. Cesta do práce, vytlačiť objednávku z mailu a detaily transakcie z internet bankingu. Naspäť na poštu, chvíľa dohadovania s colníkom. Dostal som papier a šek – platiť DPH. Čiže ďalších temer 20 EUR. Zaplatiť šek, naspäť na colné oddelenie, odovzdať ústrižok, s papiermi k výdaju balíkov – potom som beediesky konečne dostal.Suma sumárum – cca 1,5 hod. vybavovania a 120 EUR pri dobrej vôli colníka. Natrafiť na debila, nikdy mi ich nedá do rúk. Ešte šťastie, že som bral iba čisto bylinné. Neviem si predstaviť, čo by to stálo, keby mi napočítali ešte aj tabakovú daň – od kusu.Pikoška – v colnej deklarácii je 2000 beediesiek uvedených ako 500 bylinných vonných tyčiniek.Oplatilo sa, sú prekrásne voňavé a chutné. Ale že prešli cez colný proces je iba zhoda šťastných náhod, znova by som to nechcel absolvovať. Byrokracia je strašná vec…