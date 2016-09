9.2.2009 10:33 Hug

Je to ta nejhorší firma, s kterou jsem kdy přišel do kontaktu… Ale pokud máte trochu hubu a chce se Vám na ně vyvíjet "tlak", dá se z toho něco vytřískat. Tak například v době "modernizace" ohlásili výpadky "od-do" hodin, ale poté, co bylo celý den klid a v půl šesté nás nadobro do rána odpojili, jsme začali nahřívat linky a výsledkem byla 50 % sleva po dobu 12 měsíců jak na TV, tak na NET.Každopádně, pokud si přečtete jejich aktuální "obchodní podmínky", tak se chytnete za hlavu a slovo nevolnictví bude to jediné, co Vás napadne… "Plať, šmejde…a drž hubu"Ano, kvalita signálu je na bodu mrazu, digitální příjem je výsměch a setoboxy mají kvalitu čínských vozů. Ale pokud se neozvete (neozveme), nebude mít kdo/co řešit.Takže… Provozovatel – telekomunikační úřad – úřad na ochranu spotřebitele… Myslím, že mnohé body jsou hodně sporné… Viz. nevracení poplatků, neodpovědnost za poskytované datové služby, všimněte si na rychlosti udávané "až" XXX Mb/s (zbytek světa garantuje minimální rychlosti…Tak co, necháte si to všechno líbit?