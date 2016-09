Gringo, 26. srpna 2008 | Pel-Mel

Ne, toto není cenzura ani ohrožení demokracie. Můžete s tím nesouhlasit, nemusí se Vám to líbit, ale to je tak vše, co s tím můžete dělat. Pokud máte co říci k některému z článků, můžete napsat vzkaz redakci a případně Váš komentář zařadíme.

Diskusní fóra zavírám proto, že můj antispam právě odchází do kytek. Změny parametrů, kterými jsem to zachraňoval dříve, už nezabírají. Potřeboval bych si na to sednout a celkově ho zrevidovat, ale nemám na to čas. Mám důležitější věci na práci a i ty sotva stíhám.

Pokud mi někdo šikovný chce pomoct, ať mi napíše na email michal.wiglasz@ gmail.com.

Aktualizace: Ruším i formulář pro zasílání výroků profesorů. Použijte redakční email.