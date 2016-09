Larva, 22. září 2008 | Postřehy

… aneb jak ze studentů dostat co nejvíce peněz.

Týká se to všech, kteří cítí povinnost pokračovat vysokoškolským studiem. Všech, kteří doufají, že bujará léta studií stráví na jimi vybrané škole, v jimi vybraném městě, všech, kteří se nechtějí spokojit s kompromisem „ kam mě vezmou“, všech, kteří chtějí být při přijímačkách na vysokou školu úspěšní.

Současný moderní trend velí nepodcenit přípravu, protože štěstí přeje připraveným. V důsledku tohoto postoje rostou vzdělávací agentury jako houby po dešti. Nabízejí cvičné testy, přípravné kurzy, odborné publikace, nulté ročníky. Zdá se, že po absolvování toho všeho nemůžete neuspět. A po zhlédnutí ceníků je taktéž nadmíru jasné, že nemůžete ušetřit. Nenápadná úpornost a vlezlost s jakou tyto „instituce“ jednají je mistrnou přehlídkou skvělých marketingových postupů a tahů přímo na cíl. Přednášky, graficky povedené letáky, časopisy, reklamy na internetu, povedené webové stránky. Přesně to dává studentům pocit, že vše je zde pro ně, pro jejich dobro a úspěch, že oni jsou ti výjimeční a že vypadat jako na letácích umístění krásní mladí lidé třímající objemné knihy přece nemusí být zase tak špatné. A navíc, s agenturou xy je vzdělávání radost a úspěch na dosah. Dobrá, možná přeháním. Faktem ovšem zůstává, že se ze vzdělávání stal dobrý byznys. Pro představu předkládám tabulku pilného, svědomitého, bojácného studenta, jenž nechce nic ponechat náhodě a využije více nabízených možností.

Národní srovnávací zkoušky* – 3 předměty – 3 termíny (forma přijímací zkoušky) 2994,– Sada NSZ 2008 – ostré zadání – ZSV 475,– Sada NSZ 2008 – ostré zadání – OSP * 475,– Sada KLASIK OSP – 4 testy 265,– Sada KLASIK AJ – 4 testy + CD 265,– Kniha Testy OSP a základy logiky 200,– ZSV online test – cena za aktivační SMS 50,– Internetový kurz ZSV – bez lektora 575,– Přípravný kurz pro OSP – varianta EXCLUSIVE* 6950,– CELKEM 12 249,–

*OSP – obecné studijní předpoklady

*NSZ – Národní srovnávací zkoušky – některé fakulty je uznávají jako plnohodnotné přijímací zkoušky, některé k jejich výsledku přihlížejí. Můžete je absolvovat celkem třikrát, přičemž se započítává nejlepší výsledek.

*Varianta přípravného kurzu EXCLUSIVE zahrnuje tři varianty (STANDARD. SPECIAL, INTENSIVE), nabízí celkem 100 hodin výuky a uvádí 85% úspěšnost absolventů.

Ceny testů se předmět od předmětu neliší. Jsou z ověřených zdrojů více agentur.

Nezbývá nám, než být rádi za to, že existuje možnost, jak se efektivně připravit, protože ve škole nás to opravdu nenaučí a smířit se s myšlenkou, že my se chceme dostat na VŠ a oni chtějí naše peníze.