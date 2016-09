Larva, 13. listopadu 2008 | Studentská

Uvažujete-li o maturitě či semináři ze ZSV, zajíma-li vás, jak to vůbec v našich nejvyšších institucích vypadá a probíhá či se jen zkrátka chcete dostat na pár dní do matičky Prahy, je pro vás tato exkurze tím pravým tvarohovým.

Máte možnost prohlédnout si výstavní prostory poslaneckých klubů, sněmovny nebo Senátu, který sídlí v krásném Valdštejnském paláci, stejně jako neujdete příležitosti diskutovat s některým z politiků-poslanců. Pro letošní rok byl tím „odvážným“ poslanec za Karvinou pan Šincl z ČSSD. V našem případě byla tato diskuse plodná, z velké většiny se ptali stále ti stejní, což nám ostatním samozřejmě vůbec nevadilo. Dá se říct, že i zde se projevila všeobecná povaha české politiky, a to na obou diskutujících stranách. Holt to s náma vidím bledě.

Jste-li spíše kulturními fandy a politikou jako správní umělci pohrdáte, neuspokojí vás jen samotná Praha, ale i návštěva některého z pražských divadel. Tentokráte se jednalo o Divadlo na Vinohradech, brilantní komedii Ideální manžel (O.Wilde) a herecké obsazení v čele s herci jako Dvořák, Štastný, Adamovská, Postlerová či Maciuchová. Už záleží jen na vás, jestli usnete a doplníte spánkový deficit.

Snad by se i slušelo připsat profesorům ke cti, že to tak hezky uchystali, nenechali nás spát v kamrlíkách se sociálkama na patře a taky, že se k nám chovali jako k svéprávným, papírově dospělým lidem. Takže milí mladší spolužáci, jeďte, celkem to stojí za to.