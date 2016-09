9.1.2009 17:03 Raziel

Milý Scotfi, agitační kampaň pro Saturn jsem vedl v rovině čistě osobní, tak v rovině veřejné – ve formě plakátů a výzev tady na webu.Dával jsem echa do prvních ročníků, přes známé a kamarády jsem oslovoval jejich spolužáky… Tudíž si nemyslím, že by o Saturnu nevěděli… Pokud mají chuť psát, chtějí se realizovat a něco nabídnout našim studentům, nebyl jediný problém, napsat do redakce, na fórum, mail, icq atd. a přidat se. Zvolili si však jinou cestu… Neříkám, že Saturn je ta správná, ale pokud je něco podobného v zaběhnutých kolejích a podle vašich slov se tomu nevede nejlépe, tak to mohli podpořit… Rozhodli se jít jinak. Je to jejich volba…O tom, jak se věci na Saturnu teď mají, chci napsat článek…K Tvému ‚schopní a ochotní lidé‘… O schopnosti by se dalo polemizovat jak v jejich, tak i v našem (saturnovském) ohledu… A ochota? Ta by se nám hodila, to vskutku, ale ochota není vše…Ale jsem rád, že oceňujete snahu lidí z ‚Časopisu‘… alespoň něco oceňujete (to nepatřilo je Tobě Scotfi…*ještě k Tvému ‚Co takhle se jim nesmát…‘…myslím, že tento článek nebyl výsměchem, výsměch by vypadal jinak…