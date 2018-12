27.12.2008 17:15 Cr

Příště by to chtělo, pane řediteli a zástupce, mít trochu více koule a alespoň čestně říct, že jste tam prostě nebyli, než s klidem falešně konstatovat, že "koncert byl krásný, Danielo, ostatní jako vždy." Pokud se nepletu, tak dvě africké byly věnovány právě Bohumilovi -- jenže Bohumil, bohužel, přinejmenším díky za osvícení, příště už Vás asi takhle naivně hledat nikdo nebude. Tyto věci (rozuměj zklamání, kde by je člověk nečekal) se rozdýchávají těžko.I přes solidní překážky, před něž Danku i sbor samotný staví, se jí ho pořád daří udržet, a ba co více, být úspěšným. To se mimochodem nepodařilo pi Letalové, která teď pravděpodobně bledne závistí. Vždyť do sboru chodí 5 % všech studentů školy, a to teda není málo.Pokud pominu unikátní Permoník, kde všichni dřou od mala, a možná SPZ, kde afaik zpívají lidé už nemálo zpěvuznalí, je Voices nejlepší karvinský sbor. Je to poklad nalezený na ostrově Gymnázium Karviná, tak si to někdo už konečně uvědomte.Jinak scotfi, řekl bych "hezký článek", pointa je jasná a je super, že to někdo zmínil. Ale moc plýtváš slovy, stokrát řekneš jedno a to samé; že je gympl ve sračkách se ví už delší dobu.Kde se podělo to gymnázium, na které všichni vzpomínali s láskou a obrovskou dávkou respektu? Nevím, jestli je to stejným vedením už dlouhá léta, nebo tak neuvěřitelně upadá úroveň dětí obecně. Pokud se nepletu, gymnázium má být ústav pro ty nadanější -- takže bych raději snížil počet "nadaných" tříd, než změkčoval měřítko nadanosti jako takové."Ale ono je to všechno taková možná maličkost, spíš je to pošetilost starého člověka…"