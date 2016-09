Rasz, 26. ledna 2009 | Kultura

30. ledna v karvinské „hale“ Insomnia proběhne čtvrtý ročník minifestivalu Karvinská Beshitka, který pořádá kapela již zavedená na poli českého a slovenského ska-punku – skupina Sakumprásk. Každým rokem do Karviné přitahuje čím dál tím víc přitažlivější line-up: letos to budou punkové kapely Visací zámek a Konflikt, vyznavače nu-metal hardcoru do hlediště přitáhnou Hazy Decay. Večer bude otevírat karvinská alternative-rock'n'rollová parta Mendigos. Začíná se v 17:00, vstup do haly vás přijde na 99 Kč, výtěžek jde opět na chov Binturonga – šelmy, kterou kapela Sakumprásk adoptovala v ostravské zoo.

Den poté, 31. ledna se odehraje akce sice komornější, ale nepochybně stejně zábavná, i když s trochu smutným nádechem. Reggae-rapová kapela Rhizom v klubu Hard Café odehraje svůj poslední koncert v sestavě, v jaké jsme je mohli vídat na předchozích koncertech. Podpořit je přijedou punk-ska recesisté Moskvič z Rýmařova, kinder punkoví Koblížc! z města Šumperk, jihlavský MC Rastaffari a karvinskou omladinu zastoupí stále více populární Epikrux. Začátek je ve 20:00, vstup za 50 Kč.

Poslední lednový víkend bude plný živé muziky a prolitých tekutin, a tak nepropásněte tyto dvě na zážitky jistě bohaté akce.